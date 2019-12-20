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"Динамо-Молодечно" обыгрывает "Шахтер" в очередном матче этапа победителей Экстралиги

"Динамо-Молодечно" обыгрывает солигорский "Шахтер" в очередном матче этапа победителей Экстралиги и приближается к оппоненту в турнирной таблице. В непростом поединке "зубры" были сильнее (4:3) и теперь отстают от "горняков" (это третья команда) всего на два балла.

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