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"Динамо-Молодечно" - последний полуфиналист чемпионата Беларуси по хоккею

В седьмом матче серии с "Гомелем" "зубры" взяли верх в овертайме - 4:3 - и теперь за выход в финал сыграют с "Юностью", "Неман" сыграет с "Шахтером".

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