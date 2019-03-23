"Динамо-Молодечно" против "Юности" в 14:40 на "Беларусь 5"

"Шахтер" снова обыгрывает "Неман" в Гродно и ведет уже 2:0 в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею. Во втором матче действующие обладатели трофея вели 0:2, но в итоге уступили 2:5. По дублю в составе "горняков" оформили Камбович и Демков, точку поставил Туркин. А сегодня в 14:40 третий матч между "Динамо-Молодечно" и "Юностью". Столичный клуб впереди - 2:0. Прямая трансляция начнется в 14:40 на "Беларусь 5".