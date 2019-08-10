"Динамо-Молодечно" на домашней площадке примет "Витебск"

На ледовом поле также будет жарко! Шанс приблизиться к солигорскому "Шахтеру" в Кубке Салея будет сегодня у "Динамо-Молодечно". На домашней площадке "бело-синие" примут "Витебск" - аутсайдера пула "Би", это единственный клуб в семерке, который пока остается без очков. "Динамо" же идет вторым и в случае успеха будет отставать от "горняков" всего на балл. В полуфиналы шагнут лишь победители групп. Получится ли у команды из Молодечно набрать нужные 3 балла, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 11:55.

