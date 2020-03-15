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"Динамо-Молодечно" - "Юность-Минск" в эфире "Беларусь 5"

Полуфинальная серия чемпионата Беларуси между "Динамо-Молодечно" и минской "Юностью" переезжает из столицы, а "зубры" нацелены прервать неудачную серию из поражений против своего соперника - на данный момент их семь. Напомним, в первых двух поединках именно "Юность" добилась побед в противостоянии, которое продлится до четырех викторий. В 12:20 - совсем скоро - телеканал "Беларусь 5" начинает вести прямую трансляцию.

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