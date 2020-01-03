"Динамо" на выезде играет с "Cеверсталью"

Удастся ли минскому "Динамо" прервать неудачную серию из 12 поражений, или антирекорд команды будет обновлен? "Зубры" на выезде в первом матче нового года регулярного чемпионата КХЛ встречаются с "Северсталью". В Западной конференции наши соперники занимают 10-ую строку, минчане здесь же аутсайдеры. Команда из Череповца ушла на новогодние праздники в приподнятом настроении, одержав две домашние победы подряд, в том числе и над одним из лидеров чемпионата - питерским СКА. Прямая трансляция матча "Северсталь" - "Динамо" начнется на "Беларусь 5" в 16:50.



