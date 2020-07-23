"Динамо" подписало контракт с американским нападающим

Состав столичного хоккейного “Динамо” пополнил Иван Лодня. 20-летний американский форвард перешел в стан "зубров" на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий набрал 62 очка в 41 игре за "Ниагару" в хоккейной лиге Онтарио. Отметим, Лодня в 2017 году был выбран "Миннесотой" в 3-м раунде драфта. У Ивана есть белорусские корни – его дедушка родом из Гомеля.





