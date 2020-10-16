"Динамо" примет "Локомотив"

Столичное хоккейное "Динамо" сегодня попробует продолжить победную серию в КХЛ. В 19:10 на "Минск-Арене" "Зубры" начнут игру против ярославского "Локомотива". Прямая трансляция встречи вас будет ждать на телеканале "Беларусь 5". “Железнодорожники” пока занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, а минчане - четвертое. "Зубры" до этой игры последовательно переиграли "Куньлунь" и рижское "Динамо".