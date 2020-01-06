"Динамо" проигрывает первый домашний матч в новом году. Вчера на "Минск-Арене" гостила вторая команда Запада - СКА, клуб из Санкт-Петербурга сильнее 4:1. За "зубров" единственную шайбу в концовке встречи забросил Артем Демков. Завтра белорусы продолжат домашнюю серию встречей с китайской командой "Куньлунь". Начало в 16 часов. Прямая трансляция на "Беларусь 5".