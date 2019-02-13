"Динамо" против местного "Слована" в 20:30 на "Беларусь 5"

В 20:30вашему вниманию хоккейное противостояние минского "Динамо" в Брастиславе против местного "Слована". Соперник "зубров" забросил в нынешнем сезоне меньше всех в КХЛ, а в трех предыдущих встречах побеждали исключительно белорусы.