"Динамо" на "Минск-Арене" сегодня проведет третий матч в новом розыгрыше КХЛ

В надежде на первую домашнюю победу в сезоне "Динамо" сегодня проведет третий матч на "Минск-Арене" в новом розыгрыше КХЛ. В двух предыдущих встречах "зубры" уступили. На этот раз в соперниках у белорусов магнитогорский "Металлург". В шести играх на старте они потерпели 5 поражений и идут на предпоследнем месте Восточной конференции. Прямая трансляция противостояния начнется в 17:00 на телеканале "Беларусь 5".