"Динамо-Шинник" готовится провести очередной матч в регулярном чемпионате МХЛ

Дружина Андрея Михалева пока не знает поражений в новом сезоне - 4 игры, 4 победы, 8 баллов в активе. Как следствие, команда из Бобруйска возглавляет Серебряный дивизион Западной конференции. И только белорусскому клубу удалось одержать все победы в основное время.