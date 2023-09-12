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"Динамо-Шинник" готовится провести очередной матч в регулярном чемпионате МХЛ

Очередной матч в регулярном чемпионате МХЛ готовится провести "Динамо-Шинник".

Дружина Андрея Михалева пока не знает поражений в новом сезоне - 4 игры, 4 победы, 8 баллов в активе. Как следствие, команда из Бобруйска возглавляет Серебряный дивизион Западной конференции. И только белорусскому клубу удалось одержать все победы в основное время.

12 сентября же в гостях "Амурские тигры". Прямая трансляция встречи будет на телеканале "Беларусь 5 интернет" в 16:30.

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