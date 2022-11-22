3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Динамо-Шинник" разгромил "Тайфун" на "Олимпик-Арене"
"Динамо-Шинник" прервал неудачную серию из двух поражений кряду в регулярном розыгрыше МХЛ. Белорусы вернулись на "Олимпик-Арену" из выездного турне и разгромили аутсайдера Западной конференции - клуб "Тайфун". Итог встречи - 9:3. В составе хозяев дубли у Борикова и Михайлова, по разу отличились Якунин, Липский, Аношко, Звягин и Игнатенко. Сейчас "бобры" располагаются в зоне плей-офф, 23 ноября снова встречаются с "Тайфуном
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все