"Динамо-Шинник" разгромил "Тайфун" на "Олимпик-Арене"

"Динамо-Шинник" прервал неудачную серию из двух поражений кряду в регулярном розыгрыше МХЛ. Белорусы вернулись на "Олимпик-Арену" из выездного турне и разгромили аутсайдера Западной конференции - клуб "Тайфун". Итог встречи - 9:3. В составе хозяев дубли у Борикова и Михайлова, по разу отличились Якунин, Липский, Аношко, Звягин и Игнатенко. Сейчас "бобры" располагаются в зоне плей-офф, 23 ноября снова встречаются с "Тайфуном