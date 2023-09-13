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"Динамо-Шинник" снова сыграет против "Амурских Тигров"

Задача "Динамо-Шинника" на 13 сентября в регулярном чемпионате МХЛ - развить успех, который был достигнут накануне. "Бобры" на своем льду вновь будут принимать "Амурских Тигров".

Накануне лишь в овертайме парни Андрея Михалева справились с этим оппонентом со счетом 3:2.Отметим, что черно-голубые не оступались в новом сезоне - 5 игр, 5 побед, 10 баллов в активе.

Продолжится ли удачная серия, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 17:00.

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