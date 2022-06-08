"Динамо-Шинник" возвращается в МХЛ

Мы не потеряем ребят при переходе из молодежного хоккея во взрослый - один из плюсов участия белорусской команды в Молодежной хоккейной лиге. Такое мнение высказал тренер молодежной сборной Беларуси Андрей Михалев. Сегодня пресс-служба лиги официально объявила составы конференций на следующий сезон - "Динамо-Шинник" выступит в Серебряной конференции Западного дивизиона. Напомним, с 2011 по 2015 годы в МХЛ уже выступал клуб из Бобруйска.