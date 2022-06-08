3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Динамо-Шинник" возвращается в МХЛ
Мы не потеряем ребят при переходе из молодежного хоккея во взрослый - один из плюсов участия белорусской команды в Молодежной хоккейной лиге. Такое мнение высказал тренер молодежной сборной Беларуси Андрей Михалев. Сегодня пресс-служба лиги официально объявила составы конференций на следующий сезон - "Динамо-Шинник" выступит в Серебряной конференции Западного дивизиона. Напомним, с 2011 по 2015 годы в МХЛ уже выступал клуб из Бобруйска.
Другие новости спорта:
Президент
Все
Президент Беларуси 11-12 ноября отправится в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Washington Post: Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить Украину
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов