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"Динамо" в 12-м туре на "Тракторе" примет "Витебск"

Накануне по три очка набрали "Шахтер", Торпедо-БелАЗ и БАТЭ.

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