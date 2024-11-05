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Динара Смольская взяла бронзу в спринте на старте Кубка России в Ханты-Мансийске
Белорусская спортсменка Динара Смольская поднялась на пьедестал по итогам первой гонки стартового этапа Кубка России, который начался в Ханты-Мансийске, сообщает БЕЛТА.
Вслед за мужчинами на старт спринтерской гонки вышли девушки.
Лидер нашей женской команды Динара Смольская допустила одну ошибку на первом огневом рубеже, после ухода со штрафного круга ее график в общей таблице находился вне десятки лучших.
На стрельбе из положения стоя белоруска отработала чисто, благодаря чему ее промежуточный результат стал третьим. Эту же позицию Смольская сохранила и на финише.
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