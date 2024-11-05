Динара Смольская взяла бронзу в спринте на старте Кубка России в Ханты-Мансийске

Лидер нашей женской команды Динара Смольская допустила одну ошибку на первом огневом рубеже, после ухода со штрафного круга ее график в общей таблице находился вне десятки лучших.



На стрельбе из положения стоя белоруска отработала чисто, благодаря чему ее промежуточный результат стал третьим. Эту же позицию Смольская сохранила и на финише.