3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Динара Алимбекова - 4-я в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Лучший результат в карьере в личных гонках и 4-е место в погоне за "Большим хрустальным глобусом". Динара Алимбекова финишировала 4-й в гонке преследования, которая закрывала программу второго этапа Кубка мира по биатлону. Два старта в Контиолахти показали - белоруска настроена решительно. Она уже стала одной из самых ярких открытий начала сезона и дважды приняла участие в цветочной церемонии.
Уже в конце этой недели в Хохфильцене - новые старты. Динара выйдет на трассу в привычной для себя "синей майке". Напомним, ее обладатели - это лидеры по набранным очкам среди спортсменов в возрасте до 25 лет.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все