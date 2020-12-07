Динара Алимбекова - 4-я в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Лучший результат в карьере в личных гонках и 4-е место в погоне за "Большим хрустальным глобусом". Динара Алимбекова финишировала 4-й в гонке преследования, которая закрывала программу второго этапа Кубка мира по биатлону. Два старта в Контиолахти показали - белоруска настроена решительно. Она уже стала одной из самых ярких открытий начала сезона и дважды приняла участие в цветочной церемонии.



Уже в конце этой недели в Хохфильцене - новые старты. Динара выйдет на трассу в привычной для себя "синей майке". Напомним, ее обладатели - это лидеры по набранным очкам среди спортсменов в возрасте до 25 лет.



