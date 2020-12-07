Динара Алимбекова - 4-я в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

И в завершение о спорте. Лучший результат в карьере в личных гонках и 4 место в погоне за "Большим хрустальным глобусом". Динара Алимбекова финишировала 4-й в гонке преследования, который закрывал программу 2-го этапа Кубка мира по биатлону. Два старта в Контиолахти показали - белоруска настроена решительно. Уже в конце этой недели в Хохфильцене она выйдет в привычной для себя "синей майке". Напомним, ее обладатели - это лидеры по набранным очкам среди спортсменов в возрасте до 25 лет.



