Динара Алимбекова и Антон Смольский выступят за Беларусь в рождественской гонке

представят Беларусь в традиционной Рождественской гонке. С 2002 года праздничный старт принимал стадион "Шальке" в Гельзенкирхине, но из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли соревнования в Рупольдинг. Отметим, что после двух этапов Кубка мира Алимбекова занимает высокое 4-е место в общем зачете, у мужчин Смольский идет 33-м. Рождественская гонка пройдет 28 декабря, сначала участники бегут масс-старт, после - гонку преследования.