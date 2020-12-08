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Динара Алимбекова и Антон Смольский выступят за Беларусь в рождественской гонке

Динара Алимбекова

и

Антон Смольский

представят Беларусь в традиционной Рождественской гонке. С 2002 года праздничный старт принимал стадион "Шальке" в Гельзенкирхине, но из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли соревнования в Рупольдинг. Отметим, что после двух этапов Кубка мира Алимбекова занимает высокое 4-е место в общем зачете, у мужчин Смольский идет 33-м. Рождественская гонка пройдет 28 декабря, сначала участники бегут масс-старт, после - гонку преследования.

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