Динара Алимбекова отыграла 20 позиций в гонке преследования

Чемпионки мира средиюниоров в одной эстафетной команде - Анна Сола и Динара Алимбекова - завершаютсегодняшнюю гонку преследования в топ-16 гонки преследования на 4 этапе Кубкамира в австрийском Хохфильцене. Сола с 3 промахами 16-я, а Алимбекова смогла подняться на 11-юпозицию. Елена Кручинкина 27-я. Ирина Кривко сошла с гонки в самом начале.Белорусское трио завтра будет представлено в масс-старте.