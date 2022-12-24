Динара Алимбекова победила в женском суперспринте на Кубке Содружества по биатлону

В биатлонном комплексе "Алмаз" в Рязани продолжается третий этап Кубка Содружества, участие в котором принимают сильнейшие спортсмены Беларуси и России, пишет БелТА.

Субботняя программа соревнований в Рязани продолжилась женским суперспринтом, участие в финале дисциплины приняли 27 девушек. Лидер белорусской команды Динара Алимбекова, захватив лидерство в гонке уже после стартовой стрельбы, никого не подпустила к первой позиции, даже несмотря на три ошибки на рубежах.

Преимущество нашей биатлонистки на финише дистанции в 7,5 км над россиянкой Натальей Гербуловой составило 11,4 сек., третье место заняла Елизавета Каплина (+22,4 сек. отставания). Таким образом, оба суперспринта закончились белорусскими победами, ранее мужскую гонку выиграл Иван Тулатин.



Что касается результатов других наших девушек, то Елена Кручинкина финишировала на 5-м месте, ее сестра Ирина стала 11-й, Аделина Сабитова - 16-я, Юлия Ковалевская - 17-я, Дарья Кудаева - 18-я. Завтра на третьем этапе Кубка Содружества состоятся мужской и женский масс-старты.

