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Динара Алимбекова принесла победу нашей стране на этапе Кубка мира по биатлону
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Лукашенко: Нам нужен крепкий союз сильных, экономически самодостаточных суверенных государств
Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с трагической гибелью людей в авиакатастрофе
Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где пройдут саммиты СНГ и ЕАЭС
Президент Беларуси направился с визитом в Россию для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС
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Ректор круче цыганского барона: как в "Коллегиум Хуманум" продавали дипломы польскому истеблишменту
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В Украине западных миротворцев предлагают привлечь к решению демографических проблем
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