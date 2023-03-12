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Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачете Кубка Содружества по биатлону
В центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени подходит к концу заключительный этап Кубка Содружества по биатлону, участие в немпринимают сильнейшие спортсмены Беларуси и России, пишет БелТА.
Программу заключительного дня соревнований открыл женский масс-старт на 12,5 км. У лидера белорусской сборной Динары Алимбековой-Смольской гонка долгое время не складывалась: наша спортсменка допустила по одному промаху на обеих "лежках" и сразу две ошибки на первой "стойке". К финальному огневому рубежу Динара подходила только на 13-й позиции, но в решающий момент белоруска обошлась без штрафных кругов. В итоге на финиш Алимбекова-Смольская пришла 6-й, проиграв победительнице Анастасии Гореевой из России более 40 секунд. Другие белоруски - Ирина Кручинкина-Шаклеина и Аделина Сабитова - заняли 15-е и 24-е места среди 29 участниц.
Тем не менее Динара Алимбекова-Смольская одержала победу в общем зачете Кубка Содружества среди женщин. За 17 личных гонок в рамках турнира наша биатлонистка набрала 1750 баллов, опередив ставшую второй россиянку Викторию Сливко на 70 очков. На третьей позиции в "тотале" расположилась Ирина Казакевич (1672).
В 12:00 по минскому времени медали в гонке с массовым стартом разыграют мужчины. От белорусской команды на эту дисциплину заявлены Максим Воробей, Степан Данилов, Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Павел Белько, Александр Кошин и Роман Елетнов, а также Антон Смольский и Дмитрий Лазовский, пропустившие две предыдущие гонки в Тюмени по причине болезни. Накануне досрочным победителем мужского зачета Кубка Содружества стал россиянин Эдуард Латыпов.
Фото:БелТА
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