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Динара Алимбекова-Смольская стала победительницей общего зачета Кубка Содружества
Солнце белорусского спорта взошло 12 марта за Уралом в антураже одного из лучших биатлонных стадионов мира, который находится вблизи Тюмени. Еще один большой трофей в своей карьере завоевала олимпийская чемпионка Динара Алимбекова-Смольская, которая стала победительницей общего зачета Кубка Содружества. Сами старты на протяжении сезона забирали внимание белорусских поклонников биатлона, оставив на периферии норвежские разборки в Кубке мира.
Все внимательно следили за успехами белорусов, а те постоянно давали поводы для гордости. Сегодня же состоялась кульминация. В результате совместные старты объединили один из самых популярных видов спорта России и Беларуси и элегантно вошли в календарь наших двух стран. О спортивном подвиге и о Кубке Содружества как о привлекательном маркетинговом продукте - репортаж с места событий съемочной группы Белтелерадиокомпании.
После заключительной гонки сгусток совершенно разных эмоций. Во-первых, этот старт на первоклассной "Жемчужине Сибири" подвел черту под всеми гонками исторического первого сезона Кубка Содружества. А выиграть его - быть всегда первым. Это ли не дух профессионального спорта?
Далее - у белорусов был свой интерес: чтобы главный трофей оказался у Беларуси. Он и окажется. Мы поволновались, даже где-то чуть потянулись за валидолом, поболели, но в результате спортивная судьба все расставила по своим местам. Перед церемонией Динара перебирала пальцами, будто еще анализировала стрельбу в гонке. Но скоро дала волю эмоциям.
Мне хочется соревноваться даже сейчас, когда я закончила гонку. А я была сильно уставшая, но я понимаю, что я все равно буду скучать по биатлону до следующей зимы. И мне хочется соревноваться дальше!
Эта история начиналась летом, и прима белорусского биатлона от гонки к гонке, от этапа к этапу стабильно набирала рейтинговые баллы, участвуя в цветочных и подиумных церемониях. Тюмень - это уже кульминация. Шестой - завершающий - этап. И стабильные топ-6 в каждой личной гонке после небольшой болезни. Но это и есть мастерство и психология.
Кому-то, может быть, наоборот хорошо сразу окунуться в эту атмосферу Кубка Содружества и обжечься там, и понять, что не все так просто. Разные спортсмены есть, и для каждого по-разному влияет на психологию. Но я думаю, что сейчас для них наоборот хорошо: и для девочек, и даже для парней, что они тренируются рядышком с нами, с более сильными спортсменами. И это их должно подстегивать, они должны расти.
Никита Лобастов завоевал бронзовую награду - он взял лидерские функции на себя в отсутствии Антона Смольского, и "съел" на последнем круге титулованного Антона Бабикова.
Так повелось, что биатлон - это один из самых народных видов спорта. И оставить болельщиков без подобной истории было бы преступлением. Поэтому Кубок Содружества тут же ворвался в сердца зрителей. И в любом месте, где проходили соревнования (российских Сочи, Рязани и Тюмени, белорусских Раубичах) чувствовалось некое единение.
В завершении большого биатлонного фестиваля Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России, вручил Кубок дружбы белорусскому коллеге Адриану Цыбульскому. Мужское рукопожатие, дружеское объятие как символ того, что дальше спортивный союз будет только крепнуть. Ведь главное - это эмоции, которые в этом сезоне биатлонисты дарили своему зрителю. Местный соболенок Феликс наверняка запомнит этот финальный аккорд сезона надолго. Автограф на память и до скорой встречи!
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