Динара Алимбекова-Смольская стала победительницей общего зачета Кубка Содружества

Солнце белорусского спорта взошло 12 марта за Уралом в антураже одного из лучших биатлонных стадионов мира, который находится вблизи Тюмени. Еще один большой трофей в своей карьере завоевала олимпийская чемпионка Динара Алимбекова-Смольская, которая стала победительницей общего зачета Кубка Содружества. Сами старты на протяжении сезона забирали внимание белорусских поклонников биатлона, оставив на периферии норвежские разборки в Кубке мира.

Все внимательно следили за успехами белорусов, а те постоянно давали поводы для гордости. Сегодня же состоялась кульминация. В результате совместные старты объединили один из самых популярных видов спорта России и Беларуси и элегантно вошли в календарь наших двух стран. О спортивном подвиге и о Кубке Содружества как о привлекательном маркетинговом продукте - репортаж с места событий съемочной группы Белтелерадиокомпании.

После заключительной гонки сгусток совершенно разных эмоций. Во-первых, этот старт на первоклассной "Жемчужине Сибири" подвел черту под всеми гонками исторического первого сезона Кубка Содружества. А выиграть его - быть всегда первым. Это ли не дух профессионального спорта?





Далее - у белорусов был свой интерес: чтобы главный трофей оказался у Беларуси. Он и окажется. Мы поволновались, даже где-то чуть потянулись за валидолом, поболели, но в результате спортивная судьба все расставила по своим местам. Перед церемонией Динара перебирала пальцами, будто еще анализировала стрельбу в гонке. Но скоро дала волю эмоциям.

Мне хочется соревноваться даже сейчас, когда я закончила гонку. А я была сильно уставшая, но я понимаю, что я все равно буду скучать по биатлону до следующей зимы. И мне хочется соревноваться дальше! Динара Алимбекова-Смольская, победительница общего зачета Кубка Содружества по биатлону 2022/2023

Эта история начиналась летом, и прима белорусского биатлона от гонки к гонке, от этапа к этапу стабильно набирала рейтинговые баллы, участвуя в цветочных и подиумных церемониях. Тюмень - это уже кульминация. Шестой - завершающий - этап. И стабильные топ-6 в каждой личной гонке после небольшой болезни. Но это и есть мастерство и психология.

Кому-то, может быть, наоборот хорошо сразу окунуться в эту атмосферу Кубка Содружества и обжечься там, и понять, что не все так просто. Разные спортсмены есть, и для каждого по-разному влияет на психологию. Но я думаю, что сейчас для них наоборот хорошо: и для девочек, и даже для парней, что они тренируются рядышком с нами, с более сильными спортсменами. И это их должно подстегивать, они должны расти. Динара Алимбекова-Смольская, победительница общего зачета Кубка Содружества по биатлону 2022/2023

Никита Лобастов завоевал бронзовую награду - он взял лидерские функции на себя в отсутствии Антона Смольского, и "съел" на последнем круге титулованного Антона Бабикова.





Так повелось, что биатлон - это один из самых народных видов спорта. И оставить болельщиков без подобной истории было бы преступлением. Поэтому Кубок Содружества тут же ворвался в сердца зрителей. И в любом месте, где проходили соревнования (российских Сочи, Рязани и Тюмени, белорусских Раубичах) чувствовалось некое единение.