Динара Алимбекова-Смольская стала второй в спринте на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Праздник биатлона после короткого перерыва вновь вернулся в Раубичи! Сильнейшие спортсмены Беларуси и России определяют лучших на пятом этапе Кубка Содружества. Сегодня в расписании соревнований - женский спринт. В эпицентре биатлонных баталий работает съемочная группа Агентства теленовостей.

На прямой связи - Раубичи и наш корреспондент Кристина Камыш.

В Раубичах завершилась женская спринтерская гонка на семь с половиной километров. К этой минуте состоялась и церемония награждения. Всего 28 участниц вышли на старт. Из них шесть представляли Беларусь. Лучшая из наших - Динара Алимбекова-Смольская.

Кубок Содружества: насыщенные биатлонные выходные

И, конечно, мы не можем не сказать про насыщенные биатлонные выходные! На субботу и воскресенье запланированы пасьюты и масс-старты. На предыдущем, четвертом, этапе более 15 тысяч человек посетили Раубичи за четыре дня. Организаторы надеются, что эта цифра будет побита. Здесь все подготовлено для болельщиков. На стадионе во время гонок организована развлекательная программа. Действует фуд-корт. Отрадно видеть не только белорусов, но и гостей из России.

Напомним, добраться до Раубичей можно не только на личном транспорте. Для удобства фанатов курсирует пригородный экспресс-маршрут номер 949. Перед гонками он отправляется от станции метро "Борисовский тракт" каждые 10 минут. И, конечно, прямые трансляции завтра будут доступны на телеканале "Беларусь 5".