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Динара Алимбекова-Смольская заняла 3-е место в пасьюте этапа Кубка Содружества по биатлону

В Раубичах продолжается долгожданный биатлонный марафон, который продлится до 29 января.

Кубок Содружества заявил о себе со старта сезона и продолжает держать марку и внимание болельщиков. Ведь борьба за желтые майки лидеров сезона только обостряется, но наши атлеты сейчас занимают там первые места.

С эпицентра событий в эфир выходит Андрей Козлов.Подробности в видео.

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