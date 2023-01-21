Динара Алимбекова-Смольская заняла 3-е место в пасьюте этапа Кубка Содружества по биатлону

Кубок Содружества заявил о себе со старта сезона и продолжает держать марку и внимание болельщиков. Ведь борьба за желтые майки лидеров сезона только обостряется, но наши атлеты сейчас занимают там первые места.



С эпицентра событий в эфир выходит Андрей Козлов.Подробности в видео.