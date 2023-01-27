Динара Алимбекова-Смольская завоевала серебро на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону

Динара Алимбекова-Смольская завоевала серебро на пятом этапе Кубка Содружества. В Мекке белорусского биатлона, Раубичах, прошел спринт. Олимпийская чемпионка Пхенчхана сегодня решила рискнуть и заявиться во вторую группу стартующих, чтобы ориентироваться на время и результаты стрельбы соперниц. Как видим, тактика удалась.

Был дождь, была оттепель, был ветер, был штиль с морозом. Сегодня еще добавился снег. Мы закатали трассу с вечера, она успела за ночь схватиться. Под утро пошлел снег, получилась снизу жесткая трасса, а сверху - снег, который хорошо тормозит. Добавят "газку" любому спортсмену сервисмены сборных. Именно они знают, какие лыжи и фторосодержащие вещества нужны на конкретную погоду. Кстати, утро у этих ребят начинается рано. Подведет итоги гонки Кристина Камыш. Раубичи живут в соревновательном темпе уже вторую неделю. Сотрудники комплекса остро и, главное, мгновенно реагируют на все погодные изменения. Вы удивитесь, но внешние условия за четвертый и пятый этапы Кубка Содружества по биатлону еще ни разу не повторились. И отрадно, что наши специалисты выдерживают экзамены от небесной канцелярии на ура.



Леонид Карась, замдиректора РЦОП "Раубичи"

Передвижная вакс-кабина сборной России по биатлону стоит около 360 тыс. долларов



Четыре стола для подготовки лыж. Соответственно, работает одновременно 8 человек. Есть отдельные зоны закрывающиеся, там у нас работают с высокофтористыми порошками, чтобы отводить эти пары, и чтобы они не летели по всей кабине. Плюс-минус 360 тыс. долларов на колесах. Это передвижная вакс-кабина сборной России по биатлону. Еще подобные грузовики есть у команд Германии, Чехии, Швеции, Норвегии и Эстонии. Наши восточные соседи привезли с собой на этап Кубка Содружества около 300 пар лыж. И это если не считать тестовые. Биатлонная фура позволяет россиянам экономить время как минимум на разгрузке-загрузке.



Павел Крючков, сервисмен сборной России по биатлону

В расписании этапа сегодня значилась женская спринтерская гонка на 7,5 км. 28 участниц вышли на старт. Из них 6 представляли Беларусь. Все наше внимание было сосредоточено на олимпийской чемпионке Пхенчхана.







Я очень хорошо знаю эту трассу, но сегодня, к сожалению, мне приходилось идти там, где шли все спортсменки, поэтому где-то я не до конца смогла проявить все свои спринтерские качества. Динара Алимбекова-Смольская на огневых рубежах отработала без ошибок и после второй стрельбы уходила лидером. Однако на последнем круге девушка растеряла преимущество и на финише уступила россиянке Ирине Казакевич менее трех секунд. У белоруски серебро. Замкнула тройку еще одна представительница России - Тамара Дербушева.



Динара Алимбекова-Смольская, серебряный призер пятого этапа Кубка Содружества по биатлону



Не можем не отметить нашу молодежь. Да, остальные белоруски не попали в первую десятку итогового протокола. Но мы находимся в самом начале олимпийского цикла. Поэтому дайте девчатам чуть больше времени спрогрессировать.



Пока Динара Алимбекова-Смольская берет всю нагрузку на себя, в том числе и медиаудар. Наученная опытом олимпийская чемпионка Пхенхчана утепляется перед интервью. И как истинная девушка заботится о красивом образе: куртка в тон к желтой майке лидера общего зачета. Бантик в волосах - в цвет белорусской формы.





На предыдущем, четвертом, этапе более 15 тыс. человек посетили Раубичи за четыре дня. Организаторы надеются, что эта цифра будет побита. Ведь в Мекке белорусского биатлона все подготовлено для зрителей.

В субботу пройдут пасьюты. Начало мужской гонки в 11:00, женской - в 14:00. В воскресенье запланированы масс-старты. Мужчины уйдут на дистанцию в 12:10, девушки - в 14:00.

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