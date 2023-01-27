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Динара Алимбекова-Смольская завоевала серебро на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону
Динара Алимбекова-Смольская завоевала серебро на пятом этапе Кубка Содружества. В Мекке белорусского биатлона, Раубичах, прошел спринт. Олимпийская чемпионка Пхенчхана сегодня решила рискнуть и заявиться во вторую группу стартующих, чтобы ориентироваться на время и результаты стрельбы соперниц. Как видим, тактика удалась.
Был дождь, была оттепель, был ветер, был штиль с морозом. Сегодня еще добавился снег. Мы закатали трассу с вечера, она успела за ночь схватиться. Под утро пошлел снег, получилась снизу жесткая трасса, а сверху - снег, который хорошо тормозит.Добавят "газку" любому спортсмену сервисмены сборных. Именно они знают, какие лыжи и фторосодержащие вещества нужны на конкретную погоду. Кстати, утро у этих ребят начинается рано.
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Четыре стола для подготовки лыж. Соответственно, работает одновременно 8 человек. Есть отдельные зоны закрывающиеся, там у нас работают с высокофтористыми порошками, чтобы отводить эти пары, и чтобы они не летели по всей кабине.
В расписании этапа сегодня значилась женская спринтерская гонка на 7,5 км. 28 участниц вышли на старт. Из них 6 представляли Беларусь. Все наше внимание было сосредоточено на олимпийской чемпионке Пхенчхана.
Я очень хорошо знаю эту трассу, но сегодня, к сожалению, мне приходилось идти там, где шли все спортсменки, поэтому где-то я не до конца смогла проявить все свои спринтерские качества.
Не можем не отметить нашу молодежь. Да, остальные белоруски не попали в первую десятку итогового протокола. Но мы находимся в самом начале олимпийского цикла. Поэтому дайте девчатам чуть больше времени спрогрессировать.
Пока Динара Алимбекова-Смольская берет всю нагрузку на себя, в том числе и медиаудар. Наученная опытом олимпийская чемпионка Пхенхчана утепляется перед интервью. И как истинная девушка заботится о красивом образе: куртка в тон к желтой майке лидера общего зачета. Бантик в волосах - в цвет белорусской формы.
На предыдущем, четвертом, этапе более 15 тыс. человек посетили Раубичи за четыре дня. Организаторы надеются, что эта цифра будет побита. Ведь в Мекке белорусского биатлона все подготовлено для зрителей.
В субботу пройдут пасьюты. Начало мужской гонки в 11:00, женской - в 14:00. В воскресенье запланированы масс-старты. Мужчины уйдут на дистанцию в 12:10, девушки - в 14:00.
Прямые трансляции смотрите на телеканале "Беларусь 5".
Фото:НОК
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