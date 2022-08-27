Динара Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества по биатлону

Продолжается первый летний этап Кубка Содружества по биатлону. Он проходитв Сочи на базе лыжно-биатлонного комплекса "Лаура".

Напомним, внемучаствуютведущие белорусские и российские спортсмены, сообщаетБелТА.

Соревновательная программа субботы продолжилась женской гонкой преследования. После успеха в спринте вторую победу кряду одержала Динара Алимбекова. На четырех огневых рубежах белорусская биатлонистка допустила три промаха и в итоге опередила ставшую второй Анастасию Шевченко на 25,5 сек. Третьей стала еще одна россиянка Тамара Дербушева (35,6 сек. отставания). Также на старт выходили белоруски Алина Пильчук, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова, но все трое отстали на круг и сошли с дистанции.

Ранее сегодня состоялся мужской пасьют, в котором первенствовал россиянин Алексей Вагин. Лучшим из белорусов стал Дмитрий Лазовский, занявший 11-е место. Первый этап Кубка Содружества в Сочи завершится завтра, в расписании - две гонки с массовым стартом.

Следующий летний этап турнира с 15 по 18 сентября примут "Раубичи", после чего Кубок продолжится состязаниями на снежных трассах. 23-24 декабря биатлонисты выступят на новогодних гонках в Рязани, во второй половине января два этапа подряд пройдут в "Раубичах", а заключительная стадия турнира будет проведена с 9 по 12 марта в Тюмени.



