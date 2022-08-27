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Динара Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества по биатлону

Динара Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества по биатлону

Продолжается первый летний этап Кубка Содружества по биатлону. Он проходитв Сочи на базе лыжно-биатлонного комплекса "Лаура".

Напомним, внемучаствуютведущие белорусские и российские спортсмены, сообщаетБелТА.

Соревновательная программа субботы продолжилась женской гонкой преследования. После успеха в спринте вторую победу кряду одержала Динара Алимбекова. На четырех огневых рубежах белорусская биатлонистка допустила три промаха и в итоге опередила ставшую второй Анастасию Шевченко на 25,5 сек. Третьей стала еще одна россиянка Тамара Дербушева (35,6 сек. отставания). Также на старт выходили белоруски Алина Пильчук, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова, но все трое отстали на круг и сошли с дистанции.

Ранее сегодня состоялся мужской пасьют, в котором первенствовал россиянин Алексей Вагин. Лучшим из белорусов стал Дмитрий Лазовский, занявший 11-е место. Первый этап Кубка Содружества в Сочи завершится завтра, в расписании - две гонки с массовым стартом.

Следующий летний этап турнира с 15 по 18 сентября примут "Раубичи", после чего Кубок продолжится состязаниями на снежных трассах. 23-24 декабря биатлонисты выступят на новогодних гонках в Рязани, во второй половине января два этапа подряд пройдут в "Раубичах", а заключительная стадия турнира будет проведена с 9 по 12 марта в Тюмени.


Фото: БелТА

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