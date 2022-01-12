Динара Алимбекова заняла 4 место в спринте на 6-м этапе Кубка мира по биатлону

Динара Алимбекова финишировала с четвертым временем по итогам спринта на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. И это уже шестая "деревянная" медаль белоруски в текущем сезоне. Алимбекова без промахов закрыла 2 мишени и уступила победительнице Эльвире Эберг 30,2 секунды. Елена Кручинкина - 13-я, Анна Сола - 36-я, Ирина Лещенко - 54-я, Алина Пильчук - 64-я, а Ирина Кручинкина - 67-я.