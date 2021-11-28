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Динара Алимбекова заняла 4 место в спринте на этапе КМ в Швеции
Как и днем ранее в индивидуальной гонке, сегодня уже в спринте. Динара Алимбекова остановилась в шаге от пьедестала на самой короткой дистанции первого сезона этапа Кубка мира по биатлону, который продолжается в шведском Эстерсунде. Отстреляв на ноль на обоих огневых рубежах, белоруска на семи с половиной километрах уступила победительнице - хозяйке трассы Ханне Эберг - 18 секунд.
Анна Сола с одним промахом на стойке пятая. Ирина Кручинкина также с одной незакрытой мишенью 52-я. Елена Кручинкина с двумя промахами 58-я, Ирина Лещенко только 65-я - также две незакрытые мишени.
В 15:35 на старт аналогичной дистанции выйдут мужчины. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Напомним, на этом первый этап Кубка мира завершится, но биатлонисты остаются в Эстерсунде. Уже на следующей неделе здесь пройдет и второй этап соревнований.
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