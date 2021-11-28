Динара Алимбекова заняла 4 место в спринте на этапе КМ в Швеции

Как и днем ранее в индивидуальной гонке, сегодня уже в спринте. Динара Алимбекова остановилась в шаге от пьедестала на самой короткой дистанции первого сезона этапа Кубка мира по биатлону, который продолжается в шведском Эстерсунде. Отстреляв на ноль на обоих огневых рубежах, белоруска на семи с половиной километрах уступила победительнице - хозяйке трассы Ханне Эберг - 18 секунд.