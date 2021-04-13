Динара Алимбекова заработала за сезон 2020/21 более 120 тыс. евро

Динара Алимбекова вошла в топ-10 биатлонисток, которые заработали больше всех в ушедшем биатлонном сезоне. У белоруски 8 место и 126 тысяч евро призовых. Для сравнения, лидер, норвежка Тирил Экхофф, собрала призовых в три раза больше - 386 тысяч. Напомним, Динара Алимбекова в итоге заняла 7 место в общем зачете и выиграла молодежный Кубок мира.