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Динара Алимбекова заработала за сезон 2020/21 более 120 тыс. евро

Динара Алимбекова вошла в топ-10 биатлонисток, которые заработали больше всех в ушедшем биатлонном сезоне. У белоруски 8 место и 126 тысяч евро призовых. Для сравнения, лидер, норвежка Тирил Экхофф, собрала призовых в три раза больше - 386 тысяч. Напомним, Динара Алимбекова в итоге заняла 7 место в общем зачете и выиграла молодежный Кубок мира.

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