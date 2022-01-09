Динара Алимбекова завоевала бронзу в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Динара Алимбекова в очередной раз радует своих поклонников. Белоруска завоевывает бронзовую награду этапа Кубка мира в Оберхофе. В преследовании Динара уступила лишь норвежке Марте Олсбю-Ройселанд и представительнице Швеции Ханне Оберг, допустив два промаха. Эта награда стала первой личной в текущем сезоне для Алимбековой. До воскресенья Динара пять раз становилась четвертой. И дважды завоевывала серебро в эстафетах.

Благодаря этой бронзе, Динара поднимается на третье место в общем зачете Кубка мира. А вот еще одна претендентка на медали - Анна Сола - в пасьюте не выступала из-за проблем со здоровьем. Чуть ранее в мужском пасьюте лучшим из белорусов стал Дмитрий Лазовский - у него 33-е место. Следующий, шестой, этап Кубка мира стартует 12 января в немецком Руппольдинге.