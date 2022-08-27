Динара Алимбекова завоевала золото на Кубке Содружества по биатлону

Динара Алимбекова стала двукратной победительницей Кубка Содружества по биатлону, после спринта выиграв в красивом стиле гонку преследования. Также белоруска уверенно возглавляет общий зачет соревнований, которые завершатся 28 августа гонками с массового старта. Спортивный праздник для всех болельщиков получается, особенно для поклонников белорусского биатлона - никому пока что первую ступень пьедестала Динара не отдала. О том, как этот успех состоялся, репортажАндреяКозлова.

После заключительной стрельбы Динара стремительно улетела на дистанцию, оставив всех позади, и Казакевич в том числе. Вскоре финиш и победа, вкус которой в этом новом соревновании знает исключительно Алимбекова. Две гонки и две победные - результат чемпионки.



Город отнимает очень много сил. И даже если ты бережешься на первых двух кругах, все равно где-то накрывает. Поэтому пока непонятно, как бегать здесь. Но еще есть завтра день попробовать какую-то другую тактику. Динара Алимбекова, двукратная победительница Кубка Содружества по биатлону



Фатальной для Смольского в мужском преследовании стала вторая стрельба лежа - наш атлет допустил четыре промаха. В результате подняться на пьедестал не смог. Есть и объективные факторы: акклиматизация наступила не вовремя.



Хотел отработать более качественно на огневых рубежах, но перед вторым рубежом сильно остановился на спуске и словил сильно пульсацию на огневом рубеже. Антон Смольский, капитан сборной Беларуси по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону



Антон расстроился больше не из-за занятого места, а из-за промахов. Все-таки четыре промаха для такого спортсмена, как Антон, допускать, конечно, очень плохо. Нужно было закрывать эту лежку, и я думаю, что он все проанализирует грамотно и подойдет в более хорошей форме. Динара Алимбекова, двукратная победительница Кубка Содружества по биатлону



Уже трижды белорусы в четырех гонках принимали участие в цветочной церемонии. Пусть Смольский пока без медали (завтра, 28 августа, масс-старт), но, как сказал один известный российский комментатор, все в семью.



Антураж на Кубке Содружества играет важную роль, ведь знаменитая трасса "Лаура" находится среди горных хребтов Краснодарского края на высоте почти полтора километра. Чтобы стать участником подобного праздника спорта, необходимо проделать извилистый путь, но это того стоит - пейзажи невероятные. В самих горах жара продолжает испытывать атлетов. Вода в качестве охлаждения постоянный участник гонок. Вот и наши девушки Дарья Кудаева и Аделина Сабитова местным фоторепортерам помогли сделать эффектные кадры. Эффектный и талисман - плюшевого енота вручают тому, кто попал в шестерку лучших спортсменов или спортсменок по итогам каждой гонки.



Мне очень нравится. Я прямо отлипнуть вчера от него не могла. И сегодняшнюю гонку смотрела в окружении этих милых енотов. Динара Алимбекова, двукратная победительница Кубка Содружества по биатлону

