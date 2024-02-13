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Динара Смольская возвращается в большой биатлон

Динара Смольская возвращается в соревновательный ритм после рождения первенца. Белорусская спортсменка 13 февраля выйдет на старт индивидуальной гонки на Всероссийской спартакиаде сильнейших и на дистанцию отправится 46-й. Также в гонке примут участие Ирина Лещенко, Анна Сола и Дарья Кудаева. Начало в 12:30.

В 9 утра снежные трассы Златоуста опробовали мужчины. Лидер нашей сборной Антон Смольский стартовал 49-м. На дистанцию также отправились Дмитрий Лазовский, Павел Белько и Максим Воробей.

Прямаятрансляцияобеих гонок на телеканале "Беларусь 5".

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