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Динара Смольская выиграла масс-старт на первом этапе Кубка Содружества по биатлону
Белоруска Динара Смольская победила в гонке с массовым стартом на первом этапе розыгрыша Кубка Содружества по биатлону сезона-24/25, который проходит в Красноярске, сообщает БЕЛТА.
Участие в гонке приняли 29 спортсменок, в том числе лидеры нашей национальной команды Динара Смольская и Анна Сола. На двух огневых рубежах из положения лежа Смольская промахнулась по разу, со второй стрелковой сессии белоруска уходила девятой. Благодаря чистой первой стойке и быстрому лыжному ходу Динара возглавила гонку. На последней стрельбе наша спортсменка добавила штрафной круг, с которого убежала второй позади Виктории Сливко. На заключительной петле Смольская обошла россиянку и в итоге финишировала первой с запасом в 7 секунд. Тройку замкнула Анна Григорьева, Анна Сола сошла с дистанции.
Мужской масс-старт начнется в 12:00 по минскому времени, участие в гонке примут наши Антон Смольский, Степан Данилов, Иван Тулатин, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.
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