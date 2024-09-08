Динара Смольская выиграла масс-старт на первом этапе Кубка Содружества по биатлону

Белоруска Динара Смольская победила в гонке с массовым стартом на первом этапе розыгрыша Кубка Содружества по биатлону сезона-24/25, который проходит в Красноярске, сообщает БЕЛТА.



Участие в гонке приняли 29 спортсменок, в том числе лидеры нашей национальной команды Динара Смольская и Анна Сола. На двух огневых рубежах из положения лежа Смольская промахнулась по разу, со второй стрелковой сессии белоруска уходила девятой. Благодаря чистой первой стойке и быстрому лыжному ходу Динара возглавила гонку. На последней стрельбе наша спортсменка добавила штрафной круг, с которого убежала второй позади Виктории Сливко. На заключительной петле Смольская обошла россиянку и в итоге финишировала первой с запасом в 7 секунд. Тройку замкнула Анна Григорьева, Анна Сола сошла с дистанции.



