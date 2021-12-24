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Дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Правительство Японии определилось со своей позицией касательно Олимпийских игр в Пекине, также как и США, Австралия, Великобритания, Канада. Страна восходящего солнца не отправит своих политиков в Китай. Об этом объявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Но на Игры отправятся спортивные чиновники: глава Олимпийского комитета Японии и глава оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото.
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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