Директор Новополоцкого училища олимпийского резерва Валерий Гущин отметил 65-летие

Благодаря этому человеку наши биатлонисты поднимаются на самые престижные пьедесталы мира. 65-летие отметил бессменный директор Новополоцкого училища олимпийского резерва Валерий Гущин. В день юбилея - почетная грамота Витебского облисполкома и нагрудный знак от Белорусской федерации биатлона. 18 лет назад именно он инициировал создание в самом молодом городе Беларуси спортивного училища. Современную тренировочную базу стали возводить на месте бывшего военного городка. В 2012 году открылась лыжероллерная трасса с качественным покрытием, расширенным стрельбищем и освещением. Сегодня здесь 6 отделений, где обучаются 106 воспитанников, на новополоцкой базе тренируются юные биатлонисты из экспериментальной группы Белорусской федерации биатлона.

