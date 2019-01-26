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Директор Новополоцкого училища олимпийского резерва Валерий Гущин отметил 65-летие

Благодаря этому человеку наши биатлонисты поднимаются на самые престижные пьедесталы мира. 65-летие отметил бессменный директор Новополоцкого училища олимпийского резерва Валерий Гущин. В день юбилея - почетная грамота Витебского облисполкома и нагрудный знак от Белорусской федерации биатлона. 18 лет назад именно он инициировал создание в самом молодом городе Беларуси спортивного училища. Современную тренировочную базу стали возводить на месте бывшего военного городка. В 2012 году открылась лыжероллерная трасса с качественным покрытием, расширенным стрельбищем и освещением. Сегодня здесь 6 отделений, где обучаются 106 воспитанников, на новополоцкой базе тренируются юные биатлонисты из экспериментальной группы Белорусской федерации биатлона.

Сегодня в Новополоцком училище олимпийского резерва еще один праздник - спортивный. Открывается четвертый этап Кубка Белорусской федерации биатлона. В программе первого соревновательного дня 8 стартов. Биатлонисты посоревнуются в спринте. Завтра участники пробегут смешанные эстафеты.

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