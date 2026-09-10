Для поклонников волейбола и не только: "Кубок Победы" привлекает минчан и гостей столицы

У Дворца спорта в Минске начался большой праздник волейбола. Второй год кряду "Кубок Победы" меняет центр столицы и привлекает на трибуны зрителей. На выходных во время финалов здесь будет аншлаг, поэтому не упустите возможность приобрести билеты.

В преддверии Дня города Минска вблизи Троицкого предместья и Дворца Спорта появилась уже полюбившаяся минчанам локация - корт по пляжному волейболу. Второй год подряд площадка вырастает буквально на глазах горожан и гостей столицы.

Как отмечают организаторы, корт расположен в очень удачном месте: каждый, кто просто проходит мимо, может заинтересоваться и зайти. Атмосфера на площадке по-настоящему уютная, поэтому здесь одинаково комфортно и поклонникам спорта, и тем, кто далек от волейбола.

Накануне официально стартовал "Кубок Победы". В рамках выставочного турнира пройдет также "Кубок Вызова", в котором примут участие суперзвезды белорусского волейбола.

Главное, о чем предупреждают организаторы: на выходных попасть на площадку будет практически невозможно - по опыту прошлых лет, желающих слишком много. Билеты необходимо приобретать заранее, в последний момент сделать это точно не получится. Они доступны в сети.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

"Запрос был немного больше, чем в прошлом году. Вместимость надо сделать, потому что в прошлом году не хватило мест людям: они пришли на финал и остались на улице. В этом году мы увеличили на 300-400 мест. Я думаю, что в финале все трибуны будут полными".

Тем, кто не сможет прийти лично, организаторы обещают качественные трансляции с интересным продакшеном. На площадке установлен экран, который показывает игру с необычных точек - в том числе с высоты птичьего полета. Это позволяет увидеть, насколько гармонично локация вписалась в городское пространство.

Трансляции ведет телеканал "Беларусь 5", однако, как отмечают организаторы, лучше увидеть этот спортивный праздник своими глазами.