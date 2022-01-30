Для достижения высоких спортивных результатов важна не только физическая, но и эмоциональная подготовленность спортсменов

Спортсменам в Пекине приходится находиться в стрессе во время Олимпиады, ведь в итоговый результат могут вмешаться не зависящие от них факторы, в первую очередь коронавирус.



Кроме того, ограничения в передвижении в самом Китае и минимальный контакт с внешним миром. Жизнь спортсмена и так весьма аскетична, а в таких условиях становится еще труднее. Именно поэтому заметно возрастает роль психологов в спорте высших достижений. Ведь величайшие атлеты в истории - это прежде всего победители по духу, крепкие ментально личности и те, кто может себя преодолеть.



Есть масса примеров, когда внутренняя неподготовленность повлияла на результат. А эмоциональная несдержанность атлета становилась театром одного актера.



Спортивный обозреватель Андрей Козлов разбирался в таких тонких материях, как физическая и ментальная подготовка спортсменов. Это как раз свежий пример для нашего материала. Даниил Медведев на пути в финал Открытого чемпионата Австралии уничтожал судью, который не замечал подсказки сопернику с трибун. Это называется коучингом и запрещено правилами.





Медведева оштрафуют спустя часы после матча, как и предупредят его соперника в самой игре. Фемида в спорте бывает справедлива и должна быть таковой. Но эти эмоции 2-й ракетки мира совершенно не стихийны. Разбирает спортивный психолог.



Когда 2-я ракетка мира Арина Соболенко работала с Дмитрием Турсуновым, то тайм-ауты становились психологическими тренингами, которые хоть конспектируй. Прима нашего тенниса, бывало, могла и вспылить.Вот еще пример. Вы прекрасно знаете, как Максим Недосеков себя заряжает, когда находится в секторе перед самим прыжком. Есть ответ и на этот энергетический обмен атлета с трибунами.



Летняя пахота в Раубичах. Мужская команда, которая в будущем сезоне Кубка мира выстрелит, проливает ведра пота в Минском районе. Это совершенно не гиперболический окрас. Наши ребята, чередуя горные европейские сборы с домашней работой, (это, например, уже логойский комплекс) постоянно находятся в контексте тренировок либо восстановления. В такие непростые психологические моменты рассуждаем вместе с наставником наших мужчин Андреем Падиным о глобальном.





Аскетизм, постоянно стресс от переездов, ответственность за результат и давление со стороны общественности и болельщиков. Биатлон на виду,в таком внимании всегда есть как плюсы, так и минусы.



Характер биатлонистов-атлетов здесь можно брать как пример. И резкие карьерные повороты (так случилось у нашей юниорки Алины Пильчук) - та уже вместе с командой обживается в олимпийском Пекине, хотя первую гонку в биографии на Кубке мира провела несколько недель назад.



Вот эта картинка и здесь все красиво. Волейболистка из Беларуси- одна из лучших в составе итальянского и европейского гранда: клуба "Веро Волей Монца". Она берет звания MVP матчей как в серии А, так и в Лиге чемпионов, хотя в составе игроки топ-класса. Она также была в авангарде атаки сборной Беларуси на крайнем евро.





Кроме того, у нее прекрасная семья. Но нужно понимать - девушке всего лишь 21,за последние год-два она проделала огромную работу над собой и добилась, как мы видим, результата.



Удачи нашим в Пекине и веры в свои силы.