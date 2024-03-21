Для Минского "Динамо" сезон КХЛ 2023/24 завершен - подводим итоги

С отличным настроением в семейной атмосфере официально завершен сезон КХЛ для столичного "Динамо". "Минск-Арена" накануне преобразилась - лед и борта были убраны для того, чтобы в ядре комплекса состоялась самая масштабная автограф-сессия "зубров" за последнее время. Каждый из болельщиков мог взять подпись и сфотографироваться с любимым хоккеистом.



Была подготовлена классная развлекательная программа, детская зона и еще много активностей. Также состоялось награждение лучших игроков. По результатам зрительского голосования среди вратарей отметили Алексея Колосова. Он же был признан и MVP всего сезона. Среди защитников не было равных Коди Керрану. Звание "Лучшего нападающего" получил Сэм Энас. И, конечно, мы не можем не обратить внимания, с какой теплотой отзывались болельщики о действительно родной команде.