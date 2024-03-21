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Для Минского "Динамо" сезон КХЛ 2023/24 завершен - подводим итоги
С отличным настроением в семейной атмосфере официально завершен сезон КХЛ для столичного "Динамо". "Минск-Арена" накануне преобразилась - лед и борта были убраны для того, чтобы в ядре комплекса состоялась самая масштабная автограф-сессия "зубров" за последнее время. Каждый из болельщиков мог взять подпись и сфотографироваться с любимым хоккеистом.
Была подготовлена классная развлекательная программа, детская зона и еще много активностей. Также состоялось награждение лучших игроков. По результатам зрительского голосования среди вратарей отметили Алексея Колосова. Он же был признан и MVP всего сезона. Среди защитников не было равных Коди Керрану. Звание "Лучшего нападающего" получил Сэм Энас. И, конечно, мы не можем не обратить внимания, с какой теплотой отзывались болельщики о действительно родной команде.
Что касается общих итогов соревновательного года, то минское "Динамо" не сумело выполнить сверхзадачу - пройти во второй раунд Кубка Гагарина. Однако были установлены локальные успехи. В КХЛ за "зубров" в сезоне дебютировали 5 белорусских хоккеистов. Нельзя не отметить прогресс игроков. Как минимум про шестерых молодых нападающих можно сказать, что они сделали широкий шаг вперед в своем развитии.
Отметим и фанатов! Свыше 12 тыс. зрителей в среднем наблюдали за домашними матчами бело-синих с трибун в гладком чемпионате. А в плей-офф все поединки на "Минск-Арене" прошли при аншлаге. Теперь же переключаем свое внимание на родную Экстралигу. Некоторые "динамовцы" продолжат сезон в Кубке Президента по хоккею в своих фарм-клубах.
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