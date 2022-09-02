Многофункциональный стадион открыли на базе БГУФК

Еще больше комфортного спорта будет у студентов Белорусского госуниверситета физической культуры. После капитальной модернизации открылся многофункциональный стадион. Теперь у футболистов есть обновленное поле с искусственным покрытием. А у легкоатлетов - беговые дорожки, секторы для метания ядра и различных видов прыжков (в длину, высоту, с шестом). Установлены павильоны для судей, комментаторские кабинки и трибуны. Открытие "спортивного ядра" университета прошло в праздничной атмосфере. На новом стадионе собралось множество зрителей, студентов, преподавателей и почетных гостей. Среди них - глава НОК Виктор Лукашенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, а также руководство города, министерств и профильных федераций.

"Развивается материально-техническая база не только в БГУФК, но и во всей стране. Поскольку в университете готовятся тренерские кадры, они должны проходить подготовку только на лучшем оборудовании по самым передовым методикам, в частности медицины", - рассказал Игорь Петришенко.

По словам вице-премьера, год назад были реконструированы плоскостные сооружения, где готовятся тренерские кадры и спортсмены по волейболу, баскетболу, гандболу. Ранее были построены легкоатлетический манеж, плавательный бассейн. "Сейчас мы активно занимаемся созданием комфортной среды для проживания студентов - уже спроектировано общежитие. По планам, в соответствии с распоряжением Президента, этот объект на 700 мест должен быть введен в 2024 году. Это также важное подспорье для подготовки спортивных кадров", - подчеркнул он.

Сергей Репкин, ректор БГУФК: Здесь будет проводиться учебный и тренировочный процесс наших сборных команд университета. Этот стадион был открыт для жителей города Минска. Как правило, он востребован после 18:00. Поэтому вы увидите здесь большое количество любителей бега.