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Для участия в Минском полумарафоне зарегистрировались уже более 15 тысяч бегунов из 40 стран мира

И это рекорд. Нынешний забег будет еще и благотворительный - в помощь нуждающимся детям.

"Я очень рад, что Минский полумарафон становится благотворительной площадкой, в принципе, это мировой опыт. Большие мероприятия, в том числе спортивные, привлекают внимание к проблемам".

Благотворительный забег уже поддержали известные белорусы - Надежда Скардино, Ольга Мазуренок, Дмитрий Дюбин.

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