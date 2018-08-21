Для участия в Минском полумарафоне зарегистрировались уже более 15 тысяч бегунов из 40 стран мира

И это рекорд. Нынешний забег будет еще и благотворительный - в помощь нуждающимся детям.

"Я очень рад, что Минский полумарафон становится благотворительной площадкой, в принципе, это мировой опыт. Большие мероприятия, в том числе спортивные, привлекают внимание к проблемам".