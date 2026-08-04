Дмитрий Басков рассказал, почему всех играющих в КХЛ белорусов неэффективно собирать в "Динамо"

В минувшем хоккейном сезоне за океаном выступило рекордное количество белорусов - за весь соревновательный год восемь человек.

Может ли Беларусь рассчитывать на превышение этой цифры, учитывая, что Виталий Пинчук уезжает в Nashville Predators, а в Utah Mammoth отправляются Вадим Мороз и Егор Бориков, рассказал зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков в "Актуальном интервью".

В последнее время наблюдается еще большая востребованность белорусских хоккеистов в НХЛ. Пожалуй, заокеанские скауты понимают, что белорусская система подготовки дает эффективный результат для будущего перехода. С другой стороны, белорусов это стимулирует находить новые имена для покорения через трамплин ХК "Динамо-Минск" новых лиг. В прошлом сезоне такими стали Егор Карабань, Дмитрий Хобян, Богдан Белкин. В ближайшее время подпишут контракты еще несколько новых белорусских хоккеистов.

Развитие перспективных кадров рядом с сильными легионерами - модель подготовки, которой в последнее время следует минское "Динамо".

"В 2019 году обсуждались кардинальные изменения подхода к комплектованию команды хоккейного клуба. От формулы "базовый клуб сборной" мы перешли к "Динамо" - база-трамплин" для развития молодых белорусских хоккеистов", - напомнил гость интервью.

Кажется, эта стратегия сработала, ведь если раньше все ждали с нетерпением попадания в плей-офф, то сейчас "Динамо-Минск" попадает туда системно. От этой стратегии уходить нельзя. Впрочем, есть примеры, позволяющие охарактеризовать ее как успешную.

"Тот же Виталий Пинчук рядом с сильными североамериканскими легионерами Алексом Лиможем и Сэмом Энасом добился уровня одного из лучших центральных нападающих в лиге. Как результат - контракт в НХЛ. Таких примеров очень много. Вадим Мороз последовательно прогрессировал рядом с Вадимом Шипачевым. Но что касается белорусских хоккеистов, играющих сегодня в КХЛ, собранных одновременно под знамена одного клуба, эта система будет неэффективной, потому что они в разных лигах занимают ведущие роли и играют за большие деньги. Мы даже не впишемся в потолок зарплат, если соберем их вместе", - отметил зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Дмитрий Басков считает, что сегодня порядка 50 белорусов играют на пространстве КХЛ. И собирать их всех вновь под знамена минского хоккейного клуба - значит остановить возможность для нового поколения белорусских игроков через "динамовский" трамплин попасть в большие клубы, чтобы получать там бесценный опыт для будущих выступлений в нацсборной.

Главное фото: magnific.com