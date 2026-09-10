Дмитрий Басков: Все проекты белорусского хоккея не останутся в стороне

Определен состав высшего руководящего органа хоккейного клуба "Динамо-Минск". Председателем Наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" стал сенатор Дмитрий Басков.

10 сентября истек срок пятилетней дисквалификации Международной федерации хоккея. В этот период функционеру было запрещено заниматься хоккейной деятельностью на международном уровне. В интервью "Первому информационному" Дмитрий Басков рассказал, на что будет направлено внимание.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "В первую очередь фокус внимания будет заострен на минском "Динамо". Но все равно все проекты белорусского хоккея не останутся в стороне. Это и поддержка тренеров, в том числе и детских, и развитие детско-юношеского хоккея и профессиональных лиг. Все мы все равно остаемся большой хоккейной семьей, хоккейной командой, выполняющей свою функцию. Я буду стараться быть полезным на всех уровнях".

Столичное "Динамо" на "Минск-Арене" вечером 10 сентября проведет второй матч в новом регулярном чемпионате. Соперник - "Шанхайские драконы". На предсезонном турнире месяц назад "зубры" были сильнее - 7:5.

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 19:10.