Дмитрий Басков избран председателем Федерации хоккея Беларуси

Председателем Федерации хоккея Беларуси станет Дмитрий Басков. Он был избран единогласно во время внеочередной выборной конференции. Уже прозвучал и ряд заявлений, в которых Басков отметил, что курс федерации коренным образом меняться не будет, а все амбиции направят на развитие хоккея - и прежде всего - детского.



На эту минуту еще де юре глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов появился в зале, где собирались члены внеочередной выборной конференции, в хорошем настроении. Он поздоровается, пожмет руку Дмитрию Баскову, который совсем скоро сменит его во главе федерации, и первым сядет в президиум.



Савилов пришел в федерацию на фоне провального выступления сборной Беларуси на чемпионате мира. Сейчас же видимых спортивных причин для изменений нет. Спустя несколько минут также единогласно выберут Дмитрия Баскова - 1 год, 10 месяцев и 2 дня. Именно на такой срок избран председатель согласно уставу.

