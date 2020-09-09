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Дмитрий Басков избран председателем Федерации хоккея Беларуси

Председателем Федерации хоккея Беларуси станет Дмитрий Басков. Он был избран единогласно во время внеочередной выборной конференции. Уже прозвучал и ряд заявлений, в которых Басков отметил, что курс федерации коренным образом меняться не будет, а все амбиции направят на развитие хоккея - и прежде всего - детского.

На эту минуту еще де юре глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов появился в зале, где собирались члены внеочередной выборной конференции, в хорошем настроении. Он поздоровается, пожмет руку Дмитрию Баскову, который совсем скоро сменит его во главе федерации, и первым сядет в президиум.

Савилов пришел в федерацию на фоне провального выступления сборной Беларуси на чемпионате мира. Сейчас же видимых спортивных причин для изменений нет. Спустя несколько минут также единогласно выберут Дмитрия Баскова - 1 год, 10 месяцев и 2 дня. Именно на такой срок избран председатель согласно уставу.


Федерация продолжит курс на развитие детского хоккея

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Дефицит хороших игроков - наша главная беда. В минском "Динамо", которое в эти дня взяло старт в КХЛ, сейчас активно задействуют молодых белорусов. В составе "зубров" сейчас выступают, надеемся, будущие звезды: Сушко, Шарангович, Протас и Колячонок.


Д. Басков: Нет предпосылок для того, чтобы ЧМ-2021 в Минске не состоялся

Разговоры о возможном переносе чемпионата мира 2021 года из Минска Басков прокомментирует коротко, при этом добавит: в ближайшее время у него состоится телефонный разговор с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Именно сегодня последний день Дмитрия Баскова в качестве генерального директора минского "Динамо". В новый кабинет перебираться недалеко. Федерация хоккея находится вблизи от "Минск-Арены".

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