3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дмитрий Басков избран председателем Федерации хоккея Беларуси
В управлении белорусским хоккеем революционных изменений не будет. Об этом сразу после утверждения главой Федерации хоккея Беларуси заявил Дмитрий Басков, он сменил на этом посту Геннадия Савилова. Внеочередная выборная конференция состоялась около получаса назад. Также Дмитрий Басков, который избран единогласно, отметил, что сконцентрируется на работе в Федерации хоккея и покинет пост генерального директора "Динамо".
Кроме того, глава федерации отметил, что предпосылок для переноса чемпионата мира - 2021 из Беларуси нет, он общается с Международной федерацией хоккея.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов