Дмитрий Басков избран председателем Федерации хоккея Беларуси

В управлении белорусским хоккеем революционных изменений не будет. Об этом сразу после утверждения главой Федерации хоккея Беларуси заявил Дмитрий Басков, он сменил на этом посту Геннадия Савилова. Внеочередная выборная конференция состоялась около получаса назад. Также Дмитрий Басков, который избран единогласно, отметил, что сконцентрируется на работе в Федерации хоккея и покинет пост генерального директора "Динамо".



Кроме того, глава федерации отметил, что предпосылок для переноса чемпионата мира - 2021 из Беларуси нет, он общается с Международной федерацией хоккея.



