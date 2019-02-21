У Д. Будиловича и Ю. Голуба золото в спринте на ЧМ по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев

На чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев белорусский тандем - Дмитрий Будилович и Юрий Голуб - выигрывают золото по итогам спринта. Для наших спортсменов это уже третья медаль высшей пробы и четвертая награда в четвертой гонке подряд. В медальном зачете Беларусь занимает пятое место. Финиширует чемпионат мира 24 февраля.

