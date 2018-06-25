Дмитрий Губерниев: Мне Даши будет очень сильно не хватать

Догадки о том, что Дарья Домрачева собирается оставить спортивную карьеру, ходили уже давно. Отметим, известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев полтора часа назад в своем "Инстаграм" уже объявил о завершении Дарьей карьеры биатлонистки.