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Дмитрий Губерниев: Мне Даши будет очень сильно не хватать

Догадки о том, что Дарья Домрачева собирается оставить спортивную карьеру, ходили уже давно. Отметим, известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев полтора часа назад в своем "Инстаграм" уже объявил о завершении Дарьей карьеры биатлонистки. 

А вот что он заявил нашему Агентству в эксклюзивном интервью буквально несколько минут назад (видео).  

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