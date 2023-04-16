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Дмитрий Квартальнов: Горд и счастлив, что получилось возглавить сборную Беларуси по хоккею
Горд и счастлив, что получилось возглавить сборную Беларуси - это для меня реально серьезный вызов, и хочется сделать много всего,сказал главный тренер сборной Беларуси по хоккею, главный тренер ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Квартальнов в эксклюзивном интервью "Главному эфиру".
"Я понимаю всю ту ответственность, те серьезные задачи, которые будут стоять, - говорит он. - Надо будет очень много трудиться, трудиться еще раз трудиться".
В Минске такая инфраструктура и сам клуб, тут может позавидовать любая команда КХЛ, восхищается Дмитрий Квартальнов. "Здесь все на самом высоком уровне, шикарный дворец, шикарная атмосфера, болельщики. Все есть для работы, чтобы игрок, тренер становились лучше, воплощали в жизнь такие самые высокие достижения", - говорит он.
Я сам из Подмосковья, иу нас знаменитый клуб "Химик-Воскресенск", в советские времена играли, и "Динамо-Минск" был в Высшей лиге. В советское время приезжали в Минск. Ребенком я приезжал, играли с "Юностью". Самые положительные воспоминания. В КХЛ игры через день проходят, но все равно тренировка какая-то однаили восстановительные. Какие-то тренировки мы делали в парке, пробежки, гуляли,с тренерами общались. Остались самые-самые положительные эмоции.
"Мы понимаем, сейчас непростое время, мы немножко изолированы от международных стартов. Рано или поздно это все пройдет. У нас даже есть время подготовить и сделать хорошую молодежь, - считает он. - И я думаю, что у нас и так есть хорошая команда, потому что очень много ребят играет за рубежом в КХЛ в других командах, очень много ребят, мальчишек, играет из Беларуси".
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Профессиональный спорт очень жесток, делится своим мнением тренер. "Что было сегодня - завтра уже все другое. Другой день, другая работа. И ты должен каждый день находить в себе силы улучшаться, делать что-то новое, быть лучшим, - уверен Дмитрий Квартальнов. - Это все двигает нас вперед. Если ты будешь жить какими-то моментами прошлого, ничего реально не получится. Это здорово, что я сейчас получил возможность работать и возглавить сборную команду минского "Динамо", это очень здорово. А победы, их же, мне кажется, никогда многоне бывает. Их хочется еще и еще".
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